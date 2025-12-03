Ucad : "les forces de l’ordre jettent des grenades dans les chambres des étudiants" (Amicale)

Après les violents heurts survenus hier, mardi 2 décembre 2025, à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad), causant 16 blessés dont 6 graves du côté des étudiants et 4 blessés du côté des policiers, les affrontements ont repris ce mercredi tôt le matin. Ce, suite à la décision du Conseil académique d'autoriser le recours aux forces de l’ordre pour sécuriser le campus pédagogique.



Wally Faye, président de l’amicale des étudiants de la Faculté des Sciences juridique et politique (Fsjp) a annoncé, sur le plateau de Tfm que : "les forces de l’ordre sont déjà dans l’enceinte du temple du savoir, ils ont accédé même dans les pavillons sociaux. Ils jettent en même temps des grenades dans les chambres". Selon lui, "des filles qui sont dans ces chambres ne peuvent pas sortir de là. Les étudiants qui étaient sortis du campus ne peuvent plus y accéder par ce que les policiers leur ont empêché d’y retourner".



Le président de l’amical du FSJP alerte l’opinion nationale et internationale sur ce qui se passe actuellement à l’Ucad. Il a estimé que tout ce qui adviendra sera de l’entière responsabilité des autorités universitaires et du gouvernement.