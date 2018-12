Un Sénégalais tué par balle en Mauritanie

Triste sort pour ressortissant sénégalais résidant en Mauritanie Ousmane Mbaye. Agé de 42 ans, il a été tué par balle dans la ville de Diaware mardi dernier. Selon la Rfm qui donne l'information dans son édition de 12 heures, le corps sans vie a été trouvé 24 heures après ce drame.



Le défunt partait à la chasse en compagnie d’Abdoulaye Seck. Ce dernier qui raconte les derniers instants précédents sa mort déclare : " Il criait et en un moment donné je n'ai plus entendait sa voix. C'est à ce moment que j'ai eu peur et que j'ai pris la fuite."



La cause de la tragédie n'est pas encore connue.