Un agresseur tué avec un tesson de bouteille à Pikine

Dans la nuit du dimanche 22 avril à lundi 23 avril, l'agresseur Cheikhouna, drogué et réputé Sans domicile fixe (Sdf) a été sauvagement assassiné à coups de tesson de bouteille par un individu non encore identifié, suite à une horrible bagarre à Bountou Pikine.



Le journal "Les Echos" renseigne que le commissaire Adramé Sarr et ses éléments de la brigade de recherches du commissariat de Pikine ont entamé des opérations d'immersion et d'infiltration dans les masses populaires, dans le but de retrouver le ou les criminels en fuite. Pour le moment, tout porte à croire que c'est un règlement de compte entre malfrats. Cheikhouna est dépeint comme un voleur doublé d'agresseur, très connu dans les milieux des malfrats à Pikine.



Le corps de la jeune victime, qui serait âgée entre 20 et 25 ans, a été transféré à l'hôpital par les sapeurs pompiers pour une autopsie. Les conclusions du certificat du genre de mort vont d'ailleurs être délivrées dans les prochains jours.