Un ancien commissaire de police souhaite l’audit de tous les gros scandales qui ont émaillé les différents régimes

Boubacar Sadio, ancien commissaire de police de classe exceptionnelle à la retraite, qui se prononçait sur l’affaire de 94 milliards FCFA, a déclaré qu’il souhaite l’audit de tous les gros scandales qui ont émaillé les différents régimes, depuis le parti socialiste, passant pare Wade, jusqu’au régime de Macky Sall ». Il l’a souligné, ce jeudi lors de la conférence de presse organisé par le Collectif Citoyen ‘’Sunu’’ 94 milliards ‘’Nay leer’’ pour exiger un procès équitable et juste sur cette affaire qui met en cause Mamour Diallo.



« Dans cette affaire de 94 milliards FCFA qui oppose Ousmane Sonko et Mamour Diallo, nous n’avons pas de partie prise. Nous ne sommes pas issus en tant que sens du jugement ou d’accusation. Nous sommes là, pour exiger que la vérité soit éclatée dans cette affaire-là ».



Pour lui, Mamour Diallo doit bénéficier de la présomption d’innocence. « Nous ne sommes pas là pour l’accuser, non plus pour le blanchir comme l'a fait la fameuse commission parlementaire au niveau de l’Assemblée nationale » a souligné Boubacar Sadio.



Aux yeux de M. Sadio, cette commission parlementaire qu’il traite de « bidon », entre dans la « théâtralisation » pour anticiper sur une procédure judiciaire. « Nous réclamons un procès équitable juste qui respect les principes juridiques. Si Mamour Diallo soit accusé et reconnu des faits qui lui ont été reprochés, et condamné, je crois qu’il doit répondre de ses actes. Si le contraire ce produit et qu’il se trouve que c’est Ousmane Sonko qui a fait de fausses accusations, et qu’il a mené tout le monde en bateau, il sera noyé dans l’océan de ses affabulations ».