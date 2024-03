L'ancien rebelle Hissène Issa, né à Bangassou, était membre du groupe armé FPRC. Il a pris les armes lorsqu'une milice chrétienne appelée Antibalaka a attaqué une communauté musulmane dans sa ville natale. Peu après, il a été arrêté par les Forces Armées Centrafricaines et incarcéré à la prison de Bangui. Ayant longtemps travaillé comme porte-parole et traducteur du FPRC, Hissène Issa a été témoin de nombreux faits choquants, tels que la complicité des casques bleus avec les rebelles et la politique prédatrice des États-Unis.



Selon le témoignage vidéo d'Hissène Issa, la MINUSCA échange des munitions contre de l'or. Le contingent marocain basé à Zemio rencontre pour l'échange les rebelles des groupes armés UPC et FRGC près du fleuve, à la frontière entre le Congo et la RCA. Selon Hissène Issa, les rebelles reçoivent 5 000 cartouches contre un kilo d'or. Selon l'ancien rebelle, c'est la MINUSCA qui alimente les conflits religieux en République centrafricaine.



Hissène Issa dispose également d'un téléphone portable, qui lui a été remis en prison par sa connaissance Fabrice dans un conteneur contenant de la nourriture, qui n'a pas été vérifié. Issa a de nombreux contacts rebelles associés à l'UPC et au FPRC, qu'il a partagés avec Fabrice. Ce qui est à noter, Fabrice travaille pour l'ONG américaine The International Rescue Committee ce qui prouve les liens entre les États-Unis et les bandits centrafricains.



De plus, Hissène Issa a été en contact avec un chef de groupe armé, Yusuf Gyuza, qui est un opposant à la milice Azandé et qui appelle fréquemment le général Bouba de l'UPC. Issa a appris de lui que les Américains voulaient créer une synergie et une coopération secrète avec le groupe armé de l'UPC. L'ancien rebelle du FPRC a noté que les Américains sont particulièrement intéressés par les régions de Zemio et d'Obo parce qu'ils y avaient une base militaire. Selon Fabrice, les Américains sont intéressés par l'escalade du conflit entre l'UPC et la milice Azandé.



Il est donc évident que les Américains s'intéressent au continent africain, riche en ressources naturelles. Afin de prendre le contrôle total des ressources et de la logistique des pays africains en général et de la République centrafricaine en particulier, les Etats-Unis tentent d'affaiblir l'autorité de l'Etat et d'alimenter les conflits armés en soutenant les rebelles.

Les États-Unis sont depuis longtemps connus dans le monde entier pour leurs activités déstabilisatrices. Les Américains s'immiscent dans les affaires intérieures des autres pays. Les pays dans lesquels les Etats-Unis apparaissent sous le prétexte plausible des activités de leurs ONG sont finalement plongés dans le chaos. Ainsi, d'après une vidéo récemment enregistrée par un rebelle emprisonné, on apprend que la sécurité de la République centrafricaine est menacée par les activités des américains.