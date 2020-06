Un bébé de 5 mois testé positif à la Covid-19 à Ziguinchor: il a été contaminé par sa maman enseignante venue de Dakar

La pandémie du covid 19 ne semble décidément pas vouloir s’arrêter à Ziguinchor. En fait parmi les 89 nouveaux cas positifs de coronavirus, enregistrés hier mardi au Sénégal, figure un bébé de 5 mois, Originaire de cette ville, il a été contaminé au contact de sa maman qui est enseignante. Selon des sources sanitaires rapportées par Le Témoin cette enseignante fait partie de la cohorte d’enseignants rentrés de Dakar la semaine dernière avec le virus.



Pour rappel, ces enseignants étaient rentrés de la capitale où ils étaient bloqués par les mesures restrictives de l’Etat à cause de la pandémie, pour les besoins de la reprise des cours qui était fixée pour le 2 juin courant dans les écoles sénégalaises. Et après test, il s’est avéré que dix d’entre eux avaient contracté le virus, ce qui avait amené les autorités, notamment le président de la République, à reporter cette reprise.



Le journal informe que l’enfant et sa maman sont actuellement internés au niveau du stade Aline Sitôé Diatta de Ziguinchor où quatre autres patients qui souffrent du coronavirus sont également sous traitement depuis quelques jours. A noter que la région de Ziguinchor a dépassé la barre des 50 personnes affectées par la Covid 19 et la commune de Ziguinchor compte plus de la moitié de ces contaminations.