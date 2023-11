Un budget de plus de 139 milliards de FCFA alloué au ministère des Collectivités territoriales

Ce mercredi 29 novembre, Modou Diagne Fada, ministre des Collectivités territoriales, de l’Aménagement et du Développement des Territoires, s'est présenté devant l'Assemblée nationale pour défendre le budget de son ministère pour l'année 2024. À l’issue des débats, il a été arrêté à la somme de 139 756 142 483 francs CFA, tant en Autorisation d’engagement (AE) qu'en Crédits de paiement (CP).



Lors de cette session parlementaire, les députés ont passé en revue et voté le budget de ce ministère. Le programme de pilotage de la Coordination et de Gestion administrative a été évalué à 5 760 930 980 francs CFA. Pour ce qui est de la cohérence territoriale, les crédits ont été fixés à 19 173 527 665 en autorisation d’engagement et en crédit de paiement. Quant à la gouvernance territoriale, les crédits alloués pour ce programme s'élèvent à 3 755 744 142 francs CFA, avec un montant total de 111 065 939 696 francs.



Cette évaluation des programmes et l'allocation des crédits visent à soutenir et à renforcer les initiatives de développement au niveau des collectivités territoriales, ainsi qu'à garantir une meilleure gestion administrative et territoriale dans le cadre des activités du ministère.



La présentation et l'adoption de ce budget marquent une étape significative dans la planification des activités et des ressources nécessaires pour soutenir le développement territorial dans le pays.