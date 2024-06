Un crochet du gauche en plein visage : l'incroyable coup de sang d'une footballeuse congolaise après un carton rouge

Ruth Kipoyi, attaquante de l'équipe nationale féminine de la RD Congo, a été exclue après un tacle violent lors d'un match contre le Maroc. Elle a ensuite explosé en donnant un violent coup de poing à une adversaire, la milieu marocaine Yasmin Mrabet.



Ruth Kipoyi risque très gros. À Berkane ce lundi, les sélections féminines du Maroc et de la RD Congo s'affrontaient en amical. Un match remporté 3-2 par les Marocaines de l'ancien sélectionneur espagnol Jorge Vilda avec un triplé de Ibtissam Jraidi. Mais la rencontre a surtout été marquée par un coup de sang stupéfiant de l'attaquante congolaise Ruth Kipoyi, exclue à la 59e minute.



Dans un premier temps, Ruth Kipoyi, qui venait d'être victime d'un tampon non-sanctionné, s'est d'abord rendue coupable d'un tacle très dangereux sur Najat Badri au milieu de terrain. L'arbitre, qui était à proximité immédiate de l'action, a dégainé le carton rouge sans hésitation.



A deux doigts de la bagarre générale



Ruth Kipoyi était au même moment invectivée par l'une de ses adversaires. La milieu marocaine Elodie Nakkach s'est alors interposée pour tenter d'apaiser la situation. Mais Yasmin Mrabet s'est mêlée à l'affaire. C'est alors que la Congolaise, déjà hors d'elle, a porté un violent coup de poing du gauche au visage de Yasmin Mrabet, immédiatement tombée au sol.



La milieu marocaine s'est relevée quelques secondes plus tard sans trop de difficultés. L'une de ses coéquipières a d'ailleurs dû intervenir auprès d'elle pour éviter qu'elle ne se fasse justice. L'affaire a bien failli tourner en bagarre générale et le match a mis près de cinq minutes à reprendre.



Yasmin Mrabet, qui joue à Las Planas, en première division espagnole, a reçu de nombreux messages de soutien sur Instagram. Ruth Kipoyi, elle, a simplement relayé le résultat du match sans s'exprimer sur son comportement.