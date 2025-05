Ligue des Champions : Barça–Inter, duel décisif pour une place en finale à Wembley

Six jours après un match aller spectaculaire (3-3), l’Inter Milan et le FC Barcelone se retrouvent ce mardi à 19h00 GMT pour une demi-finale retour de Ligue des champions décisive. Tout reste à jouer entre deux formations en quête de finale et de rédemption européenne.



Du côté du Barça, l’optimisme renaît avec le retour annoncé de Robert Lewandowski dans le onze de départ. L’attaquant polonais, un temps incertain, a participé normalement aux derniers entraînements et devrait faire équipe avec le jeune Lamine Yamal, auteur d’un but sensationnel à l’aller. Leur entente en attaque pourrait être l’arme fatale face à une défense intériste solide, mais vulnérable sur les transitions rapides.



Mais les Catalans devront faire sans deux piliers défensifs : Jules Koundé, blessé aux ischios, et Alejandro Baldé, victime d’une lésion musculaire, sont tous deux forfaits. Hansi Flick devra recomposer sa défense dans un contexte où la moindre erreur peut être fatale.



Côté lombard, le doute plane autour de Lautaro Martínez. Le capitaine de l’Inter, sorti sur blessure à l’aller, n’a pas encore été déclaré apte. Un point médical sera décisif dans les heures à venir. En cas d’absence, Marcus Thuram, buteur d’entrée au match aller, portera seul les espoirs offensifs des Nerazzurri.



Benjamin Pavard, touché à la cheville et absent à l’aller, n’est pas encore remis à 100 %. Sa présence sur le banc semble plus probable qu’une titularisation.



Dans une confrontation totalement ouverte, Barcelone rêve de renouer avec les sommets européens, dix ans après son dernier sacre. L’Inter, finaliste malheureux en 2023 face à Manchester City, veut quant à lui prendre sa revanche sur le destin. Ce mardi soir, un seul ira à Wembley.