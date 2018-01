Un nouveau journal dans les kiosques : Source A, va commencer à paraître lundi 08 janvier

La paysage médiatique sénégalais va s'enrichir d'un nouveau journal. Source A va commencer à mettre sous presse Lundi 08 janvier 2018. Fondé par l'Administrateur et Directeur de publication du site Actusen.com, Daouda Thiam ce nouveau quotidien d'informations générales vient se jeter dans une mare de concurrence. Mais le patron a donné des gages de réussite.

"Source A, c’est une équipe de jeunes et de collaborateurs, avec un parcours tout aussi remarquable dans la presse. La Rédaction du journal, dont vous rêviez, sera managée par Chérif FAYE, qui fut pendant longtemps un membre du Groupe Sud Quotidien, crédité de

plus de 15 ans d’expérience. Source A, c’est également la CHRONIQUE hebdomadaire d’un Monument de la presse sénégalaise, aux états de services irréprochables. Il s’agit du Doyen Mame Less Camara", a assuré Daouda Thiam dans un communiqué transmis à Pressafrik

Il ajoute dans le texte que "dans un contexte de pluralité médiatique, Daouda Thiam et son équipe sont conscients que l’exercice sera difficile, mais guère impossible. Aussi, sont-ils conscients que travailler dur demeurera pour eux le seul prix à payer, s’ils veulent s’imposer et bénéficier de la confiance des lecteurs".