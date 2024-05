Rencontre avec Alioune Sall : la CAP compte d’abord valider les conclusions des Assises des médias

La rencontre du ministre de la Communication, des Télécommunications et des Postes, Alioune Sall, avec les acteurs de la presse a été reportée à une « date ultérieure », a informé le ministre. D’ailleurs ce sont lesdits acteurs qui ont demandé le report.



Dans une lettre adressée à l’autorité, la Coordination des associations de presse (CAP) indique, s’adressant au ministre tutelle, que « nous souhaiterions vous faire part de notre volonté de voir la date revue ». Elle justifie clairement : « en effet, les pré-conclusions des Assises nationales des médias n’ont pas encore fait l’objet d’une validation par nos soins et le rapport définitif final, qui doit emporter l’ajout de recommandations et amendements émanant des acteurs autres que ceux retenus par les commissions, n’est pas encore disponible ».



Espérant partager avec le ministre « en toute cordialité les préoccupations et enjeux du secteur sous format moins ouvert, notamment en mode audience », les membres de la CAP ont indiqué « être à disposition pour, dans les plus brefs délais, terminer le rapport définitif des Assises des médias, vous rencontrer, pour vous en donner la primeur et ensuite répondre à toute initiative de prise de contact élargie de votre part ».