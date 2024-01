Activités médiatiques en période de précampagnes : le CNRA rappelle et menace

Dans un communiqué parvenu à Pressafrik, le CNRA dit constater des « manquements graves » dans certains médias. Selon l’organe de régulation ces manquements sont liés « relativement à la diffusion de déclarations ou de messages de soutien à des candidats, au refus d’inviter dans des débats des représentants de certaines forces politiques présentant des candidats et à l’exposition à l’antenne de photos de personnages, dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, de nature à porter atteinte à leur dignité, à leur réputation, à les jeter à la vindicte populaire ou à inciter à la violence à leur égard ».



En sus des arguments cités plus haut, le CNRA a tenu à rappeler les sanctions auxquelles s’exposent les médias concernés. Si ces derniers persistent à s’adonner à de telles pratiques. Ainsi, le CNRA « en appelle à la responsabilité des médias pour un respect, en cette période sensible, de toutes les dispositions réglementaires ». Le CNRA, dans le même ordre d’idées, tient à rappeler les dispositions afférentes à ces dispositions. Qui sont entre autres : « l’interdiction de la diffusion de toute forme de propagande déguisée, à la non incitation à la violence ou à des comportements délictueux, inciviques, au traitement équitable et équilibré des candidats ou des forces politiques présentant des candidats, lorsque des débats sont organisés ».



A terme, l’organe dirigé par Babacar Diagne rappelle aux journalistes présentateurs, animateurs ou collaborateurs d’antenne de faire dans l’impartialité, tout en étant objectif sur les sujets et questions.