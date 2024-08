Bourse de Fact-Checking Dakar 2024 : Fana Cissé de PressAfrik parmi les 5 journalistes sélectionnés par Africa Check

Notre consœur et rédactrice en chef adjointe de PressAfrik, Fanna Cissé s’illustre et sort du lot.

Elle est la seule journaliste sénégalaise sélectionnée pour le programme de bourse de formation à Dakar parrainé par KAS Media Africa, après examen de 286 candidatures.

Fanna Cissé fait partie parmi les 5 journalistes qui vont subir la formation en fact-Checking à Dakar cette année.

« À partir du 22 août et pour une durée de deux semaines, ces journalistes vont bénéficier d'une formation intensive en vérification des faits » informe Africa Check sur sa page facebook.



Le groupe participera, selon le site de vérification continental, à des réunions éditoriales quotidiennes et à des sessions de monitoring avec notre équipe, afin de « renforcer leurs compétences et de mieux comprendre le fonctionnement d'une organisation de fact-checking ».