Un plaidoyer pour la libération : l'histoire de Dieyenaba N'Diaye et les échecs systémiques qui ont conduit à son incarcération

1. Problème Présenté : L’Acte Désespéré de Dieyenaba N'Diaye pour Se Protéger



Dieynaba N'Diaye est une survivante de violences conjugales extrêmes, perpétrées par une personne influente. Après de multiples tentatives pour obtenir une protection légale, elle a choisi de filmé son agresseur qui prenait sa douche et lui a ensuite menacé de divulguer la vidéo. Bien que cet acte constitue techniquement une violation de la Loi sénégalaise sur la Protection des Données, il n’était motivé par haine, mais par un besoin fondamental de sécurité et de justice. Les précédents juridiques démontrent que les actions entreprises en l’absence de soutien institutionnel devraient être traitées avec compréhension et compassion, en particulier lorsque la sécurité et le bien-être de l’accusé sont en jeu.



Les recherches de C. Cross, dans son étude influente « Reentering Survivors », soulignent que les survivants de violences qui se retrouvent incarcérés agissent souvent par désespoir plutôt que par intention criminelle. Le cas de Dieynaba illustre clairement comment, lorsque les voies de justice échouent, les survivants peuvent se sentir contraints de se protéger par des moyens extraordinaires, soulignant ainsi le besoin d’une interprétation juridiquement informée et fondée sur le traumatisme.



2. Facteurs Prédisposants : Échecs Systémiques et Déséquilibres de Pouvoir



L’historique de Dieynaba, marquée par la violence, a créé les conditions psychologiques qui l’ont poussée à exposer publiquement son agresseur. Elle a subi des années de traumatismes physiques et psychologiques, et malgré de nombreux signalements aux forces de l’ordre, l’influence de son agresseur lui a permis d’échapper à toute responsabilité. À chaque tentative de demande d’aide, les négligences systémiques ont renforcé son sentiment d’impuissance, la poussant à penser qu’aucune autre option n’était possible.



Des études comme « Un-domesticating Violence » de K. Duley montrent comment le système de justice échoue souvent à protéger les survivants de violence, surtout lorsque les agresseurs détiennent un certain pouvoir. Les recherches de Duley préconisent des réformes pour éviter la criminalisation des survivants qui agissent pour leur propre défense. Dans le cas de Dieynaba, ces échecs systémiques justifient un plaidoyer pour sa libération, ses actions relevant de l’instinct de survie d’une survivante au sein d’un système hostile.



3. Facteurs Précipitants : Escalade de la Violence et Besoin Urgent de Sécurité



Les circonstances qui ont conduit Dieynaba à agir se sont intensifiées au fil du temps, chaque signalement rejeté augmentant sa vulnérabilité. Le danger grandissant, tout comme son désespoir, ont entraîné une urgence accrue. Ne disposant d’aucune solution protectrice, elle a vu la révélation publique comme la dernière option pour rompre le cycle de la violence. Cet acte n’était pas seulement une tentative de protection, mais une nécessité psychologique imposée par la situation.



L’ouvrage d’E.D. Leonard, Convicted Survivors : The Imprisonment of Battered Women Who Kill, examine les cas de survivantes qui, dans l’incapacité de fuir par des moyens légaux, recourent à des mesures extrêmes. L’analyse de Leonard renforce l’argument en faveur de la libération de Dieyenaba : elle montre comment les survivants agissent par instinct de survie plutôt que par intention criminelle, soulignant la nécessité de réévaluer ces affaires dans une perspective de justice tenant compte des traumatismes.



4. Facteurs Perpétuants : Isolement, Piège et Traumatisme Psychologique



Les multiples expériences de violence de Dieynaba, couplées à l’influence sociale de son agresseur, ont engendré un sentiment d’enfermement et d’isolement émotionnel. Sans accès à des services de soutien, elle n’avait d’autre choix que de se protéger par les moyens disponibles. Ses actions peuvent être comprises comme une tentative de retrouver le contrôle dans un environnement qui la privait systématiquement de sécurité.



Des analyses juridiques sur le comportement des survivants, comme celle de M.E. Gilfus dans Women’s Experiences of Abuse as a Risk Factor for Incarceration, décrivent comment les survivants qui manquent de ressources ou de soutien prennent souvent des décisions fondées sur l’instinct de survie. Cet argument renforce le cas de Dieynaba : sa révélation publique est une mesure prise en réponse à un traumatisme prolongé, et non un acte de mépris pour la loi. Reconnaître ses actions comme une extension de son besoin de survie, plutôt que comme un acte criminel, appelle à sa libération dans un cadre où elle pourrait guérir et retrouver son autonomie.



5. Facteurs Protecteurs : Potentiel de Réhabilitation et Absence d’Intention Criminelle



Tout au long de son épreuve, Dieynaba a fait preuve d’une résilience remarquable, cherchant à maintes reprises une protection malgré la négligence systémique. Ses actions montrent une forte volonté de survie, et non l’intention de nuire, soulignant un risque minimal de récidive mais la nécessité de fournir un soutien adéquat. Une thérapie axée sur le traumatisme et des programmes d’autonomisation pourraient lui offrir un chemin légitime vers la guérison, bénéficiant ainsi à la fois à elle et à la société.



Dans les cas de défense personnelle et d’actions motivées par la survie, les précédents juridiques soulignent l’importance de la réhabilitation par rapport aux mesures punitives. Une libération fondée sur la compassion, accompagnée d’un soutien structuré, serait plus adaptée aux besoins de Dieynaba et lui permettrait de reconstruire sa vie dans le cadre légal, respectant le système de justice qui a initialement échoué à la protéger.



Un Plaidoyer pour la Libération : Reconnaître le Traumatisme, et Non la Criminalité



L’application du cadre des 5 P au cas de Dieynaba N'Diaye révèle que ses actions n’étaient pas malveillantes, mais motivées par un besoin humain fondamental de sécurité et d’autonomie. Sa révélation publique de son agresseur, bien qu’en violation technique des lois sur la protection des données, découlait d’un besoin pressant de se protéger dans un système qui l’a laissée sans recours. Elle a agi par nécessité, non par criminalité, et le poids de son traumatisme doit être reconnu.



Nous plaidons respectueusement pour la libération de Dieynaba N'Diaye et son placement dans un environnement de soutien, axé sur le traumatisme. Des programmes de réhabilitation et de soutien à l’autonomisation lui fourniront les outils nécessaires pour reconstruire sa vie en toute sécurité. Sa libération symboliserait également une évolution vers un système judiciaire plus compatissant, qui reconnaît et traite les causes profondes des actions des survivants, évitant ainsi la re-traumatisation de ceux qui ont déjà énormément souffert.



Nos recommandations au nouveau Ministère de la Justice : Vers un Cadre de Compassion : Propositions pour une Réforme du Système Judiciaire



Pour soutenir des survivantes comme Dieynaba N'Diaye, nous appellons à des réformes judiciaires intégrant des approches sensibles aux traumatismes. Plutôt que de pénaliser les survivantes qui exposent leurs agresseurs, les experts juridiques proposent que les tribunaux considèrent :

Évaluation de l'Intention : Les tribunaux devraient évaluer l'intention des survivantes dans les cas de divulgation publique, reconnaissant des actes de défense et de survie plutôt que de les qualifier de malveillants. Formation Sensible aux Traumatismes : Les acteurs juridiques, y compris les juges et les forces de l’ordre, ont besoin de formations spécialisées pour comprendre l’impact psychologique des abus prolongés et le désespoir que cela peut entraîner. Peines Alternatives et Soutien : La mise en place d’options de justice réparatrice, incluant une thérapie obligatoire et des programmes de soutien, pourrait offrir aux survivantes des voies de reconstruction plus constructives, favorisant leur réintégration et leur guérison dans un environnement de soutien.



Conclusion : Reconnaître les Schémas et Mettre Fin au Cycle



Les cas de Dieynaba N'Diaye et d’autres similaires mettent en lumière les défaillances des systèmes de justice conventionnels dans la protection des survivantes d’abus. Les analyses juridiques montrent que, sans soutien systémique, les survivantes peuvent se sentir contraintes de prendre des mesures extraordinaires, facilement interprétées comme criminelles. L’histoire de Dieynaba est un appel aux législateurs pour qu’ils reconnaissent les préjugés systémiques et les fardeaux psychologiques auxquels les survivantes font face. À mesure que les nations affinent leurs lois, un besoin urgent se fait sentir de passer des réponses punitives aux interventions compassionnelles, pour garantir aux survivantes la protection et la justice qu’elles méritent.

