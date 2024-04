Un scandale de corruption secoue la Direction des Parcs Nationaux : L'OFNAC révèle les Détails chocs

Un scandale de corruption d'une grande envergure ébranle la Direction des Parcs Nationaux (DPN). Selon un rapport d'enquête brûlant rendu public par l'Office National de Lutte contre la Fraude et la Corruption (OFNAC) en 2021. Le document expose une série d'irrégularités signalées par le sergent-chef Alassane Diop en 2018, portant sur "des pratiques frauduleuses" au sein du Centre Médico-Social de la DPN. D'après M. Diop, qui occupait le poste de billeteur au parc depuis février 2018, des paiements de salaires suspects ont éveillé ses soupçons.



Il aurait découvert l'existence de quatre (4) agents fictifs percevant des salaires mensuels depuis 2012, en plus des cinq (5) employés légitimes. Malgré ses tentatives de dénonciation, il aurait été confronté à des tentatives de corruption de la part du sergent-chef Lamine Sambou, major de l'infirmerie.



L'enquête menée par l'OFNAC a impliqué l'audition de 24 individus, y compris du personnel de la DPN et du Ministère de l'Environnement. À en croire le rapport, les conclusions sont sans équivoque : "Plusieurs hauts responsables, dont le colonel Ndeye Sene Thiam, auraient été informés de ces pratiques frauduleuses, mais n'auraient pas agi pour y mettre fin. Au contraire, des efforts auraient été déployés pour entraver les enquêtes et dissimuler les détournements de fonds."



Les personnes impliquées, notamment Lamine Sambou, Ndeye Sene Thiam, Mouhamadou Mody Diallo, Papa Tagouth Top et Alassane Samb, risquent des poursuites pour diverses infractions, allant de "Association de malfaiteurs à l'escroquerie portant sur des deniers publics." Les montants en jeu sont importants, avec des estimations s'élevant à près de 8 667 764 FCFA.



Suite à l'examen du rapport par l'Assemblée des membres de l'OFNAC le 3 juin 2021, le dossier a été transmis au Procureur de la République pour des actions judiciaires appropriées.