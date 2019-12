Un sommet extraordinaire du G5 Sahel au Niger

Il s'agit du président burkinabè Roch Marc Christian Kaboré, et de ses homologues du Niger, Mahamadou Issoufou, du Mali, Ibrahim Boubakar Keïta, et du Tchad, Idriss Deby Itno.



Seul le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani n'était pas présent à la cérémonie dédiée aux soldats tués.



Mais il devrait prendre part au sommet prévu ce dimanche à Niamey. Cette rencontre initialement prévue à Ouagadougou a été délocalisée à Niamey en signe de solidarité avec le Niger, après l'attaque d'Inates.



"Nous sommes venus présenter nos condoléances au peuple nigérien et encourager l'armée du Niger", a déclaré le président burkinabè, dont le pays assure la présidence tournante du G5 Sahel.







Les quatre chefs d'Etat présents se sont brièvement recueillis devant les deux rangées de tombes alignées sur une plusieurs dizaines de mètres, dans une base aérienne de l'armée nigérienne à Niamey, selon l'Agence France-Presse.



Le groupe Etat islamique a revendiqué l'assaut le plus meurtrier de l'histoire du Niger.



Le Sahel fait l'objet d'attaques djihadistes de plus en plus fréquentes, malgré la présence des forces françaises de l'opération Barkhane, des soldats du G5 Sahel et des casques bleus de l'ONU au Mali.



Lancée en 2015 et réactivée en 2017, la Force conjointe du G5 Sahel devait compter 5.000 hommes pour lutter contre les djihadistes dans les zones frontalières entre les pays membres.