Une Kenyane maltraitée lors de son accouchement indemnisée

Josephine Majani a raconté qu'elle avait été giflée et insultée par les sages-femmes. Ces dernières l'avaient ensuite abandonnée et elle avait finalement accouché sur le sol.



La scène avait été entièrement filmée par une autre patiente.



Kenya

Un juge du tribunal de Bungoma, dans l'ouest du Kenya, a déclaré que les autorités sanitaires ont violé les droits de Mme Majani à travers la négligence et les abus subis lors de son accouchement en 2013.



Ce verdict est rare au Kenya où les autorités se battent pour améliorer les conditions sanitaires.