Une Sénégalaise violée ce dimanche à Istanbul par deux Turcs

Une Sénégalaise dont l’identité n’a pas encore été dévoilée a été victime, ce dimanche d’un viol par deux hommes de nationalité turc, selon un communiqué du Ministère des Affaires étrangères.



« Devant ce crime odieux et insupportable, le Maese a immédiatement réagi par les services de l’Ambassade du Sénégal à Ankara, d’abord en apportant l’assistance nécessaire à notre compatriote, mais surtout, en intervenant auprès des autorités turques afin que les auteurs déjà mis en état d’arrestation soient jugés et sévèrement punis. Un avocat a été commis à cette fin », lit-on dans le communiqué du ministère des Affaires étrangères.



Ce dernier demande aux ressortissants sénégalais de Turquie de garder leur calme et de respecter la vie privée de la victime.