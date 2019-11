Une amende 50 000 pour le chauffeur de la Sénégalaise de l'Automobile qui a tué le conducteur d'un scooter

Le chauffeur professionnel à la Sénégalaise de l’Automobile, Mansour Diop, a causé la mort d’un conducteur de scooter lors d’un accident à hauteur de Diamnadio. A la barre, le prévenu a reconnu les faits d’homicide involontaire qui lui sont reprochés. Devant joindre l’aéroport AIBD, et arrivé à hauteur de Sangalkam en s’arrêtant sur la bande d’urgence, le chauffeur a tué accidentellement un conducteur de scooter.



D’après le conseil du prévenu, son client a fait ce qu’il devait faire en respectant les règles du code de la route. L’accident n’est pas caractérisé par l’imprudence, ni par la maladresse, ni par la négligence du chauffeur de profession pendant plus de 10 ans, a-t-il argumenté. Pour finir, il a sollicité une application bienveillante de la loi pour son client. Le procureur a requis l’application de la loi pénale. En définitive, le prévenu a été déclaré coupable et condamné à payer une amende de 50.000 francs au Trésor public.