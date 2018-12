Une attaque fait deux morts au Rwanda

Deux civils rwandais ont été tués et huit autres blessés lors d'une attaque dans le sud du pays, à la frontière avec le Burundi. Les assaillants ont mis le feu à trois véhicules où se trouvaient les victimes.



Le ministère de la Défense a indiqué que l'armée a poursuivi les assaillants qui s'étaient réfugiés dans une zone de forêt tropicale près de la frontière avec le Burundi.



L'attaque met en lumière les tensions persistantes entre le Rwanda, le Burundi et le Congo voisins.Deux jours auparavant, le président Paul Kagame avait fait savoir que deux soldats de l'armée rwandaise avaient été tués par des rebelles qui avaient traversé la frontière depuis le Congo.



"Les attaques ont peut-être été lancées pour tester les défenses du Rwanda" a-t-il avancé.



Kagame accuse les Forces de libération du Rwanda FDLR qui comprennent d'anciens miliciens hutus responsables du génocide rwandais de 1994 et qui se sont réfugiés dans l'est du Congo.



Leur présence sur le sol congolais a été citée comme raison d'une série d'interventions militaires du Rwanda.



Un porte-parole des FDLR a déclaré qu'ils étaient derrière l'attaque.