Une nouvelle pirogue partie du Sénégal avec 63 migrants a accosté en Espagne

Malgré les exploits du nouveau Patrouilleur Walo de la Marine sénégalaise qui a intercepté plus de 600 candidats à la migration entre jeudi et samedi, les jeunes sénégalais réussissent quand même à passer entre leurs filets.



Samedi soir, une pirogue partie du Sénégal avec à son bord 63 migrants dont deux femmes a été secourue par les services du ministère espagnol des Transports urbains et maritimes. Ladite embarcation a accosté dans l’île d’El Hierro.