Une nouvelle saisie de 4 kilogrammes de cocaïne au Mole 1 du Port de Dakar

Les douaniers sénégalais ont encore saisi de la drogue au Port de Dakar. Ce mercredi 14 août au Môle 1. Les gabelous ont mis la main sur 4 Kg de cocaïne, conditionnés en quatre plaquettes d'un kilogramme chacune, renseigne le Bureau des relations publiques et de la communication de la direction générale des Douanes.L'opération a également conduit à l'arrestation de trois (3) individus qui ont été placés en garde à vue en attendant d'être déférés au parquet.



La Douane et l'OCRTIS (Office Central pour la Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants) ont ensuite, de concert, mis en place un dispositif d'investigation pour s'assurer qu'aucune autre quantité n'a été dissimulée ou cachée dans les environs immédiats du lieu de la découverte.



L'enquête sur cette nouvelle saisie de drogue au Port de Dakar se poursuit, selon les autorités douanières qui disent travailler avec toutes les autres structures habilitées.



Pour rappel, les 27 et 29 juin derniers, une saisie de 1036 kilogrammes de cocaïne avait été effectuée au même Mole 1 du Port de Dakar.