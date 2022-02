Unesco: Souleymane Jules Diop à la tête du Groupe des ambassadeurs africains

Souleymane Jules Diop préside aux destinées du Groupe des Ambassadeurs africains à l'Unesco. Il a été élu jeudi dernier président dudit Groupe, le plus important Groupe de l'Unesco avec 55 membres, informe Les Échos.



« Avec les autres membres du bureau, nous tâcherons d’en être dignes, en privilégiant encore et toujours le dialogue», promet-il, rendant un hommage appuyé à son prédécesseur, le diplomate namibien Albertus Aochamub, « pour le travail réalisé avec calme et sérénité, dans un contexte difficile marqué par la pandémie de Covid-19 ».



Cette élection, qui s'est déroulée en présence du Président des Seychelles Wavel Ramkalawan, marque une victoire pour la diplomatie sénégalaise, indique ce journal.