United se fixe une limite dans le dossier Varane, ça se complique sérieusement pour le mercato d'Harry Kane

La limite de MU sur le dossier Varane

Après avoir (quasiment) bouclé le transfert de Jadon Sancho, Manchester United a désormais très envie de faire venir Raphaël Varane à Old Trafford. Le défenseur central français n'a pas caché ses envies de changer d'air depuis quelques mois, ne répondant pas notamment à une offre de prolongation de contrat de la part du Real Madrid. Le club espagnol aurait donc compris les envies d'ailleurs du Français et négocierait actuellement avec MU pour finaliser ce transfert. Cependant, comme l'indique As, Manchester n'est pas prêt à payer n'importe quoi pour le champion du monde 2018. Ainsi, les Mancuniens ne voudraient pas aller au-delà des 45 M€ pour lui. Après les 85 M€ dépensés pour Sancho, il faut en effet faire attention.



Tottenham bloque toujours Harry Kane

Harry Kane se voyait déjà dans un club plus huppé la saison prochaine. Il peut continuer à s'inquiéter pour son rêve à la lecture des informations des tabloïds ce matin. Selon le Daily Mail, le nouvel entraîneur de Tottenham, Nuno Espirito Santo, aurait reçu la garantie, avant de s'engager avec les Spurs, que Kane ne quitterait pas le club du nord de Londres cet été. Du coup, le Portugais ayant paraphé son contrat et étant le nouveau coach de Tottenham, le tabloïd se pose évidemment la question du sort réservé à l'attaquant anglais. Partira-t-il quand même ? La réponse est non visiblement, Daniel Levy se montrant implacable sur ce dossier depuis des mois.



Deux affiches très attendues à l'Euro

Suisse-Espagne (18h) puis Belgique-Italie (21h). Voilà votre programme foot en ce vendredi ensoleillé de juillet. L'Euro 2020 repart de plus belle après deux jours de relâche et deux premiers quarts de finale sont au programme. En Espagne, «le rêve» d'une première demi-finale depuis 2012 est présent. C'est le titre du journal Marca du jour qui compte sur Luis Enrique afin de mener la Roja vers un exploit. Du côté de l'Italie, La Gazzetta dello Sport aussi croit en son équipe. «Nous sommes la Squadra Azzurra», titre le média au papier rose ce matin. Alors qu'en Belgique, l'ambiance est moins romantique, plus guerrière. «Prêts au combat», annonce La Dernière Heure ce vendredi. On a hâte d'y être !