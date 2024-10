Université Assane Seck de Ziguinchor : les étudiants décrètent une grève illimité

Les étudiants de l'UFR des Lettres, Arts et Sciences Humaines de l’Université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ) ont intensifié leurs mouvements d'humeurs hier lundi. Ils ont quitté leurs amphithéâtres pour déclarer une grève illimitée.



« Nous protestons contre l’instauration d’une session unique pour l’année universitaire 2024-2025. C’est pour cette raison que nous avons décidé de suspendre toutes les activités pédagogiques à partir de ce lundi 28 octobre, exigeant le rétablissement de deux sessions normales au lieu d’une seule », a affirmé Adèle Diatta, présidente de l’amicale des étudiants de l’UFR des Lettres, Arts et Sciences Humaines.



Elle a ajouté : « Nous ne reprendrons pas les cours tant que nos revendications ne seront pas satisfaites. »



À en croire Libération la journée a été marquée par des tensions, les étudiants s’étant heurtés aux forces de l’ordre durant un certain temps.