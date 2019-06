Université Assane Seck de Ziguinchor: les étudiants décrètent une gréve illimitée

Les cours ne reprendront pas de sitôt à l’Université Assane Seck de Ziguinchor, à en croire les étudiants. Pour cause, ces grévistes très en verve contre l’Etat du Sénégal, après une journée d’hier-vendredi très mouvementée d'affrontements contre les forces de l’ordre, ont décidé de décréter à partir de ce samedi un mot d'ordre de grève illimitée.



Une manière de pousser l’Etat du Sénégal à procéder au paiement de leur bourses et la libération immédiate et sans condition de leurs camarades arrêtés, hier vendredi, lors de leurs manifestations. Une bataille qui a conduit à l’évacuation d’un des leurs à l’hôpital régional de Ziguinchor, atteint selon les étudiants, d’une balle blanche.