Université Kéba Mbaye : le DG traduit des personnels en justice pour « escroquerie, abus de confiance et usage de faux »

Le Directeur général de l’Université Kéba Mbaye, Daouda Thiam, a traduit deux (2) membres de son personnel en justice. Il s’agit de Mamadou Ndiaye et Ousseynou Dianka qui répondaient lundi à la barre du Tribunal de Dakar, des faits « d’escroquerie portant sur la somme de 26 millions FCFA, d’abus de confiance, de faux et usage de faux en écriture privée et complicité de ces chefs ».



Selon le journal ‘Source A’ qui rapporte les faits, Mamadou Ndiaye encaissait des mensualités de quelques étudiants, pour son propre compte, à l’insu de la comptabilité. Ce, avec l’aide de Ousseynou Dianka, qui donnait à ces étudiants des reçus de paiement falsifiés. Ces allégations ont été battues en brèche par le concerné devant le prétoire. Et à son tour, Mamadou Ndiaye a réfuté les faits.



En guise de dommage et intérêt, la partie poursuivante a réclamé la somme de 50.000.000 fcfa. De l’avis du ministère public, la culpabilité des prévenus ne souffre d’aucun doute. Du coup, il a requis une peine d’emprisonnement de 6 mois dont 1 mois ferme contre Mamadou Ndiaye et 6 mois avec sursis contre Ousseynou Dianka.



Pour les avocats qui assurent la défense des prévenus, les faits ne sont pas établis. Ils ont sollicité le renvoi des prévenus des fins de la poursuite. L’affaire sera vidée le 4 février.