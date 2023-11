Université Sine-Saloum (USSEIN) : " nous aurons à réceptionner ces travaux dans 3 mois", annonce Macky Sall

En tournée économique à Kaolack, ce mercredi, le Président Macky Sall a visité les chantiers de l'université du Sine-Saloum, El hadji Ibrahima Niass. Le chef de l'État a profité de l’occasion pour annoncer les dates de réception et d’inauguration de ces infrastructures.



« Nous aurons à réceptionner ces travaux et à les inaugurer dans 3 mois. Ce sont vraiment les délais qui sont donnés à l'endroit de l'entreprise et au gouvernement. Que toutes les mesures soient prises tant au plan budgétaire qu'au plan du suivi de l'exécution », a déclaré Macky Sall.



Rappelons que l’université du Sine –Saloum a été construite sur une assiette de 200 hectares.

Ainsi, la première phase des travaux a été bouclée (bâtiments pédagogiques, bâtiments sociaux), et il ne reste désormais que les travaux complémentaires.



Macky Sall veut faire de l’USSEIN, « une université de métiers, de l'entrepreneuriat ». Car selon lui, « l'avenir, c'est l'entrepreneuriat et la jeunesse doit être formée à pouvoir entreprendre ».