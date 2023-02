Université de Bambey : le SAES entame une grève illimitée ce lundi

L'enseignement supérieur va renouer avec les perturbations. La coordination du Syndicat autonome de l'Enseignement Supérieur (SAES) de l'université Alioune Diop de Bambey, située dans la région de Diourbel, entame une grève illimitée à partir de ce lundi. Ses membres appellent à la cessation de toutes activités pédagogiques et administratives. Et ce, jusqu'à satisfaction de leurs revendications.



Les enseignants grévistes réclament de "meilleures conditions de travail, la mise en place du Conseil d'administration de l'université, une transparence dans la gestion des affaires de la cité, entre autres".



Dans leur communiqué parvenu à PressAfrik, ces enseignants rappellent que : " la présence de l'enseignant chercheur, responsable du cours du démarrage d'une épreuve d'examen, est une obligation. Toute autre acte contraire à cette disposition constituerait une violation des textes et règlements".



Une assemblée générale d'évaluation est prévue le mercredi 8 février.