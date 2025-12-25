Université de Kolda : le directeur du CROUS/Z justifie la fermeture du restaurant

À Kolda, la fermeture du restaurant universitaire durant la période des vacances continue de susciter la colère d’une partie des étudiants. Face à cette contestation, le directeur du Centre régional des œuvres universitaires de Ziguinchor (CROUS/Z), Dr Salif Baldé, est monté au créneau pour apporter des éclairages et justifier la décision prise par l’administration.



« Nous faisons une restauration de masse, on ne peut pas ouvrir le restaurant pour quelques étudiants », a-t-il déclaré, en réponse aux revendications des étudiants koldois qui exigent la poursuite des activités du restaurant universitaire pendant les congés. Selon lui, la majorité des étudiants a quitté la ville pour les vacances, rendant difficilement viable le fonctionnement du service de restauration. « La plupart des étudiants sont en vacances. Donc, on ne peut ouvrir le restaurant pour quelques-uns. Mais le campus social reste ouvert », a-t-il précisé.



Au-delà de cette contrainte logistique, Dr Salif Baldé a également évoqué les actes de vandalisme enregistrés au sein du restaurant universitaire. À l’en croire, les lieux ont été saccagés lors des manifestations, avec des tables et des chaises endommagées. « Il nous faut situer les responsabilités puis faire les réparations. Il sera difficile pour nous d’ouvrir le restaurant le 4 janvier prochain », a-t-il averti, laissant planer le doute sur une reprise rapide des activités après les vacances.



Le directeur du CROUS/Z a par ailleurs comparé la situation de Kolda à celle d’autres universités du pays, où, selon lui, le campus social, le restaurant et même le service médical sont fermés durant les vacances, sans que cela ne donne lieu à des manifestations.