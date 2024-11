Université de Ziguinchor : affrontements entre étudiants et forces de l'ordre, plusieurs véhicules incendiés et des blessés signalés

Vendredi agité à l’Université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ), où des affrontements ont éclaté entre étudiants grévistes et forces de l’ordre. En grève illimitée, les étudiants ont bloqué toutes les voies d’accès au campus, paralysant les activités.



Selon la RFM, plusieurs véhicules de l’administration rectorale ont été immobilisés, et des blessés graves ont été signalés parmi les étudiants.



Ces derniers exigent de meilleures conditions d’étude, une meilleure prise en charge sociale, ainsi que le respect des engagements pris par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, notamment l’ouverture des campus pédagogique et social.