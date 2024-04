Universités publiques : le chef de l'Etat veut un plan de relance des activités académiques

Le Président Bassirou Diomaye Faye à présidé ce mercredi 17 avril son deuxième Conseil des ministres. Lors de cette réunion hebdomadaire, le chef de l'Etat a donné des directives aux différents patrons des ministères.



Ainsi, concernant l'enseignement supérieur, il a demandé au Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation , docteur Abdourahmane Diouf, en rapport avec la Conférence des Recteurs, de lui faire la situation globale dans les universités publiques.



A ce propos, le chef de l'Etat a réitéré sa sollicitation au ministre et de concert avec les recteurs de lui proposer un plan de relance des activités académiques et de gestion des urgences sociales dans l’Enseignement supérieur.