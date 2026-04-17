Urgence à Dakar : Des véhicules en feu sur la VDN

Une situation d'urgence paralyse actuellement la Voie de Dégagement Nord (VDN) à Dakar. Ce vendredi 17 avril 2026, plusieurs véhicules en feu ont été signalés à hauteur de l’Institut Africain de Management (IAM). L'incident, dont l'origine reste encore indéterminée, a provoqué un immense panache de fumée noire visible à des kilomètres, entraînant un blocage total de la circulation sur cet axe névralgique de la capitale.



Les secours sont attendus sur place pour circonscrire l'incendie et éviter toute propagation aux véhicules bloqués dans l'embouteillage massif qui s'est formé instantanément. Pour l'heure, selon Buurnews qui donne l’information, aucun bilan humain n'a été communiqué par les autorités, mais la panique est palpable parmi les automobilistes et les riverains présents dans la zone de Mermoz.



Il est fortement conseillé aux usagers de la route d'éviter le secteur de la VDN entre le pont de Fann et l'ancienne piste. Les autorités de police et les sapeurs-pompiers devraient communiquer prochainement sur les circonstances exactes de ce sinistre impressionnant qui intervient en pleine heure de pointe.

