Urgent-Dakar: Hissein Habré emporté par la Covid-19

Hissein Habré est décédé. L’ancien président tchadien a été emporté par la Covid-19 ce mardi 24 aout 2021 à Dakar, après avoir été admis aux urgences à cause des complications liées au diabète et à l’hypertension.



A noter qu’au début de la pandémie, Hissein Habré avait été placé le 7 avril 2020 en résidence surveillée pour 60 jours à cause des risques pour sa santé et de son âge avancé. Malgré la gravité de la troisième vague, les autorités ne lui avaient pas accordé ce même privilège en dépit de la demande de ses avocats.



«Malade», Habré continuait à purger sa peine à perpétuité au Cap Manuel. En détresse, son épouse avait plaidé pour que son mari sorte de prison en saisissant les Ong de défense des droits de l’Homme.