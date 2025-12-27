Urgent : Khar Mbaye Madiaga, mémoire vivante de la musique sénégalaise est décédée

Le monde de la culture sénégalaise est en deuil. Khar Mbaye Madiaga, figure majeure du patrimoine musical national et grande voix de la musique traditionnelle, est décédée des suites d’une maladie, selon des sources concordantes.Cantatrice hors pair, Khar Mbaye Madiaga a marqué des générations par la puissance de sa voix, la profondeur de son art et son engagement constant pour la préservation des sonorités authentiques du Sénégal. Elle incarnait une mémoire vivante, reliant la tradition aux expressions contemporaines de la musique nationale.Tout au long de sa carrière, elle s’est imposée comme une référence, aussi bien sur les scènes nationales qu’internationales, contribuant au rayonnement de la culture sénégalaise. Son départ laisse un vide immense dans le paysage artistique et culturel du pays.