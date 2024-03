Urgent : Me Abdoulaye Mboup mis aux arrêts pour outrage sur le juge Mamadou Seck

Me Abdoulaye Mboup, chargé de communication de l'Union nationale des travailleurs de la justice (UNTJ) vient d'être arrêté par la sureté urbaine du commissariat central de Dakar. Me Mboup est accusé par le procureur de la République d'avoir tenu des propos outrageants à l'endroit du juge d'instruction Mamadou Seck.



Cette arrestation est en rapport avec l'audition musclée de Ngagne Demba Touré dans le bureau de Mamadou Seck, juge d'instruction du Deuxième cabinet. Me Ngagne Demba a bénéficié d'une solidarité sans faille de ses collègues lors de ce rendez-vous avec le juge Seck. Ces collègues greffiers sous la houlette de leur syndicat avait battu le macadam contre l'arrestation de Ngnagne Demba Touré.