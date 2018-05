Urgent-Meurtre de Fallou Sène : la tentative de rachat du gouvernement

Le Président Macky Sall a dépêché une forte délégation au domicile de feu Fallou Sène pour présenter ses condoléances à sa famille. Ses plénipotentiaires ont profité de l’occasion pour annoncer les mesures prises par le gouvernement suite au drame survenu à l’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis le 15 mai dernier.



«Suite au décès de l'étudiant tué à Saint-Louis, le président de la république du Sénégal, son Excellence Monsieur Macky Sall, a envoyé une forte délégation à savoir Madame Aminata Tall Présidente du conseil économique social et environnemental, le ministre d'État Mor Ngom, le ministre de la jeunesse Pape Gorgui Ndong, monsieur Moustapha Gueye DG Crous-T, monsieur Dame Diop Dg 3FPT, le député Sadio Diakhaté et les maires des différentes communes, et d'autres pour présenter ses condoléances à la famille de Fallou Sène. Il a offert 10 millions de franc CFA, plus 2 tickets de pèlerinage à la Mecque, 2 d'embauches octroyées pour la famille. Il est tenu aussi de prendre en charge le fils de feu Fallou Sène pour une durée de 18 ans», informe un document parvenu à PressAfrik.