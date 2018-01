Urgent - Ziguinchor : René Capain Bassène cueilli par la gendarmerie

Du nouveau dans l'enquête sur le massacre de Boffa ? D'après une source basée à Ziguinchor, le journaliste et observateur du conflit casamançais René Capain Bassène a été cueilli ce dimanche matin par la gendarmerie à son domicile sis à Ziguinchor.



"L'épouse de René est venue tôt chez moi. Elle a frappé à ma porte et était désemparée. Elle m'a dit la gendarmerie a arrêté René. Ils l'ont menotté et ont emporté des documents et son téléphone portable", confie notre source.



Pour le moment, PressAfrik n'est pas en mesure de dire si l'arrestation de René Capain Bassène est liée à l'enquête sur le massacre de la forêt de Boffa qui a fait 14 mort jusqu'ici. M. Bassène n'est pas un membre du Mfdc.