Usurpation d'identité à Mbour : Un homme en tenue militaire dépouillait des gérants de multiservices

P. Diouf est jugé au Tribunal de grande instance de Mbour mardi dernier. Il est poursuivi pour usurpation de fonction et escroquerie... Devant la barre il a reconnu avoir volé la carte professionnelle d'un agent de l'armée de l'air du nom de Cheikh Dieng.



Selon le journal L'Observateur qui donne l'information, P. Diouf l'escroc présumé pour parvenir à ses fins, se présentait dans une des multiservices biens choisies. Étant dans la peau d'un homme de loi qui agit pourtant en contre-courant avec la légalité.



Il est parvenu à tromper ses cibles grâce à une tenue militaire, une carte professionnelle des militaires de l'armée de l'air et une arme à feu.



C'est ainsi qu'il se présentait dans une des multiservices qu'il avait fini de cibler. Une fois en face du gérant, P. Diouf s'arrangeait pour laisser apparaître son arme à feu. Puis, sur un ton autoritaire, il fait croire à sa victime qu'il a effectué la veille, un dépôt de 25.000 FCfa dans son compte "Wave». Mais que c'est après son départ du multiservice qu'il a constaté que le dépôt n'est pas effectif. Puis, il lui fait savoir qu'il est venu récupérer son argent.



Convaincus d'avoir affaire à un homme de loi qui en plus se montre menaçant, certains gérants inoffensifs où à la limite naifs, le croient sur parole. Sans prendre le soin de vérifier leur journal des transactions de la veille, ils s'exécutent en lui remettant les 25.000 FCfa réclamés.





Ainsi, à force de se victimiser, et de s'enrichir grâce à ses actes délictuels, l'imposteur a fini par faire de ses zones cibles son champs de prédilection.



Mais il verra nouveau tournant dans ses manigances. Au courant du mois de novembre 2024, P. Diouf qui effectuait la ronde des différentes multiservices de Mbour, débarque au quartier Diamaguene.



Bien vêtu d'une tenue militaire, il s'est présenté aux gérants Kalidou Diallo et Khadim Ndiaye. Face à ces derniers, il sort la même histoire que d'habitude tout en montrant sa carte professionnelle. Cette fois-ci, les choses se sont compliquées pour le faux militaire.



K Diallo est resté calme, Khadim lui fait fi des menaces du faux militaire. Puis il s'en est suivie une altercation qui attroupe le voisinage.



Sous le feu de l'action, Khadim en profite pour arracher le téléphone de P. Diouf. Il retire la carte SIM ( puce) avant de procéder à un contrôle et a fini par réaliser que Diouf n'a jamais effectué de transactions dans sa boutique.



Mais Khadim est allé plus loin dans ses vérifications. Il s'est emparé de la carte professionnelle du militaire, dont la colère a favorisé même l'intervention d'un policier sur les lieux tentant de les aider à éclaircir la situation.



C'est après vérification que la vérité sur son identité a commencé à surgir. Le limier va découvrir que la carte en question appartient à un certain Cheikh Dieng, militaire en service dans l'armée de l'air.



Ce dernier, localisé plus tard, dira aux enquêteurs du commissariat urbain de la police de Diamaguene, que la carte en question est la sienne et qu'il l'a perdue durant un week-end à Thiès. Renseigne la même source.



Ainsi, poursuivant leurs investigations, les policiers vont saisir 7 cartes nationales d'identité, retrouvées dans le véhicule de P. Diouf.



Attrait au Tribunal de grande instance de Mbour mardi dernier, P. Diouf a déclaré qu'il s'était présenté à la boutique de Khadim Ndiaye pour vérifier l'effectivité d'un dépôt Orange Money qu'il avait effectué dans une autre boutique à Thiès. Il a ensuite avoué avoir volé la carte professionnelle.



Sur cette affaire, le verdict de P. Diouf est attendu le 17 décembre 2024.