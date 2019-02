Usurpation de fonction à Guédiawaye : un mystérieux faux procureur activement recherché

Les hommes du commissaire central de police de Guédiawaye, Ousmane Diédhiou, sont présentement aux trousses d’un individu qui se fait passer, tantôt pour un procureur, tantôt pour un magistrat, tantôt pour un pour un avocat inscrit au bureau sénégalais.



Le quidam, dans un français châtié, évoque souvent au téléphone avec ses proches des difficultés financières et des soucis de santé de sa famille, pour les ferrer et leur soutirer de l’argent, avant de disparaître dans la nature. Selon le quotidien Les Echos, il a eu à gruger plusieurs individus, parmi eux des DG de sociétés et partons de grandes entreprises.



Ces victimes, qui au fil du temps n’en pouvaient, ont crié à l’arnaque et l’imposture et engagé la dénonciation systématique. Une enquête a été ouverte par la police de Guédiawaye.