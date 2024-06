Usurpation de fonction et viol sur une mineure de 14 ans : deux faux policiers arrêtés à Kolda

Deux faux policiers ont été arrêtés dans le Fouladou pour usurpation de fonction et viol sur une mineure de 14 ans. Ils ont été déférés hier jeudi au parquet de Kolda (sud du pays).



En commettant l’acte, les deux faux policiers ne savent pas que les vrais seront à leurs trousses. Selon la parution du quotidien L’Observateur, la victime, une fille de « 14 ans en classe de CM2 », venait « d’une cérémonie religieuse ». C’est en ce moment qu’elle est tombée nez à nez, que « les deux individus qui se sont présentés comme des policiers en patrouille ».



Ainsi, les « prétendus fonctionnaires de la police l’ont menacé avant de la conduire de force au niveau du terrain de Diambars situé derrière le Daral (foirail). Sur place, ils l’ont violée à tour de rôle », révèle le journal. De retour chez elle, la fille s’est ouverte à sa mère qui le « lendemain a déposé une plainte à la police en leur » expliquant les mésaventures de sa fille.

L’enquête ouverte n’a pas tardé à porter ses fruits.



En effet, la victime a détaillé aux enquêteurs qu’elle « était en compagnie de quatre jeunes de son quartier, au moment où les faux policiers l’ont interpellée tard dans la nuit ». Ce que ces derniers ont confirmé puisque étant des « témoins oculaires ».



Ces précisions ont permis aux enquêteurs de révéler l’identité des mis en cause, dont « un coiffeur de 24 ans » répondant au nom de D. Kandé et B. Souaré 18 ans, électricien de son état.



Devant les enquêteurs, les faux policiers ont « dans un premier temps nier les actes avant de s’accuser mutuellement ». Au terme de leur garde à vue, ils ont été déférés jeudi au parquet de Kolda pour usurpation de fonction et viol collectif sur une fille mineure âgée seulement de 14 ans. Le certificat établi a révélé des « déchirures hyménales récentes ».