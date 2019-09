Usurpation de fonction: un faux agent de la Dic arrêté et condamné

Mouhamed Soumaré, qui se faisait passer pour un agent de la Direction des investigations criminelles (Dic), a été arrêté. Informaticien de profession, il a été traîné en justice par deux (2) dames, victimes de vol, qu’il faisait chanter avec leurs photos compromettantes.



Poursuivi pour collecte illicite de données à caractère personnel, escroquerie, et usurpation d’identité, son affaire a été vidée hier, mercredi, par le Tribunal des flagrants délits.



Appelé devant la barre, le mis en cause indique être un bénévole à la Dic, pour la localisation des téléphones portables volés et autres appareils électroniques. Il précise n’avoir jamais dit être un agent de la Dic.



Le parquet a requis 6 mois de prison ferme. Une réquisition sévère selon son avocat Me Youssoupha Guèye. Selon « L’Observateur », Soumaré, le brillant informaticien, qui est à même de traquer à distances des téléphones portables et autres outils informatiques, s’est bien tiré d'affaire avec une condamnation de six mois avec sursis.