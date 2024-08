VIH/SIDA : les femmes âgées entre 15 et 49 ans sont les plus touchées

La secrétaire exécutive du Conseil national de lutte contre le Sida, Dr Safiatou Thiam (SE-CNLS), a annoncé des chiffres plus qu'alarmants. Lors de la cérémonie de lancement du « Gender Assessment », consacrée à l'évaluation basée sur le genre et la riposte nationale au VIH/Sida, elle a fait savoir que "les femmes âgées de 15 à 49 ans sont les plus touchées par l’épidémie de VIH/Sida."

Selon la secrétaire exécutive, 22 807 femmes âgées de 15 à 49 ans sont touchées par le VIH/Sida. En comparaison, chez les hommes de la même tranche d’âge, seulement 15 887 sont atteints par le virus, ce qui porte « le taux de prévalence chez les femmes âgées de 15 à 49 ans à 0,34 % contre 0,25 % chez les hommes du même groupe d'âge », a déclaré Dr Safiatou Thiam.

Selon l'Observateur, cette évaluation s'inscrit dans le cadre de la mise en place de la cellule Genre du programme VIH. Cependant, la secrétaire exécutive souligne que « malgré les résultats encourageants enregistrés dans la lutte contre le VIH/Sida et toutes les initiatives entreprises durant le plan quinquennal, des défis persistent, surtout chez les femmes, les filles et les adolescentes porteuses du VIH. »