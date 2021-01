Vaccin Covid_19: l'initiative Covax commande 40 millions de doses chez Pfizer

Le Mécanisme COVAX, initiative mondiale visant à assurer un accès rapide et équitable aux vaccins contre la Covid_19 pour tous les pays, quel que soit leur niveau de revenu, dont est membre du Sénégal a annoncé, via un communiqué la signature d’un accord d’achat anticipé avec Pfizer portant sur jusqu'à 40 millions de doses du vaccin Pfizer-BioNTech, qui a déjà reçu l'autorisation d'utilisation d'urgence de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).



Le document d'indiquer que « Dès les accords d'approvisionnement négociés et mis en œuvre, le déploiement commencera ». Ainsi, afin de s'acquitter de sa mission qui est d’accélérer la mise à disposition des vaccins dans les pays à faible revenu et d’aider à mettre un terme rapide à la phase aiguë de la pandémie de Covid_19, le Mécanisme COVAX a également confirmé qu’il exercerait « une option par le biais d’un accord existant avec le Serum Institute of India (SII) pour recevoir ses 100 premiers millions de doses du vaccin développé par AstraZeneca/Oxford University et fabriqué par le SII.»



Sur ces 100 premiers millions de doses, la majorité devraient être livrées au premier trimestre de l’année, comme l'indique l'autorisation d'utilisation d'urgence de l'OMS. Le processus d’examen de l’OMS, qui est actuellement en cours, fait suite à l’approbation par le Drugs Controller General of India (l'Organisme national indien de réglementation) pour un usage limité dans les situations d’urgence plus tôt ce mois-ci. Il s'agit d'un aspect essentiel pour s'assurer que la qualité de tout vaccin acheté par le COVAX est pleinement garantie en vue d'un usage international.

Selon la dernière mise à jour de l’OMS, une décision concernant ce vaccin candidat est attendue d’ici la mi-février.



Le mécanisme COVAX prévoit également que, par le biais d’un accord existant avec AstraZeneca, « au moins 50 millions de doses supplémentaires du vaccin AstraZeneca/Oxford seront disponibles pour livraison aux participants du COVAX au premier trimestre 2021, l'autorisation d'utilisation d’urgence par l’OMS du réseau de fabrication spécifique au COVAX pour ces doses étant imminente. Une décision sur ce vaccin candidat étant également attendue de l’OMS en février. »



Les activités de préparation, conduites par l’OMS, l’UNICEF et Gavi, sont déjà bien avancées pour permettre au Mécanisme COVAX de livrer les vaccins aux pays et territoires pouvant bénéficier de ce soutien par l’intermédiaire de l’AMC, Gavi mettant 150 millions USD à disposition sur ses fonds de base pour apporter un appui initial, à l’effet catalyseur, à la préparation et à la livraison.



Le Mécanisme COVAX a pour objectif de fournir aux 190 pays et territoires participants une estimation des doses qui seront allouées d’ici la fin du mois. Cette estimation fera office pour les participants d’orientations provisoires grâce auxquelles ils auront à disposition un scénario minimal de planification qui leur permettra de se préparer à l’allocation définitive du nombre de doses que chacun recevra lors des premières distributions de vaccin.