Validation ITIE 2021 : 26 recommandations ont été formulées pour le Sénégal

A l'issue du processus de Validation 202, le Conseil d'Administration de l'ITIE internationale considère que le Sénégal a obtenu un score global de 93 sur un total de 100 points (« très élevé ») dans la mise en œuvre de la Norme ITE 2019. Ce score global constitue la moyenne des scores de trois (3) composantes ayant trait à l'engagement des parties prenantes, à la Transparence, et aux Résultats et Impacts.

Amadou Samb, président de la Commission Validation a fait la présentation des résultats du processus ITIE Sénégal.



Engagement des parties prenantes 90/100points

Le Sénégal a obtenu 90 points sur l'Engagement des parties prenantes: le gouvernement, la Société civile et les entreprises du secteur extractif participent activement à la mise en œuvre de l'ITIE Les trois (3) collèges ont institutionnalisé leur engagement envers ITIE et semble fonctionner de manière efficace et dynamique.



Le Sénégal a obtenu 91 points sur la Transparence ITIE Sénégal a assuré la divulgation systématique des nouvelles informations au public, et amélioré l’accessibilité des Informations, y compris les données sur la Propriété effective.



Résultats et Impacts : 99,5/100 points

Le Sénégal a obtenu 99,5 points sur la composante Résultats et Impacts: Les données L'ITIE ont été utilisées convenablement pour orienter le débat public. LITIE Sénégal a impliqué le plus haut niveau politique, y compris le Président de la République, pour donner suite aux recommandations du Conseil d'Administration de I'ITIE de la première validation.



L'ITIE internationale conclue que le Sénégal a "dépassé" sept (7) Exigences de la Norme ITIE, en a "pleinement respecté" vingt (20) et a "partiellement respecté" une (1).



Malgré son score très élevé, 26 recommandations ont été formulées pour le Sénégal. Les principales recommandations portent sur le fait que le gouvernement ait appelé à publier l’étude d’impact environnemental. Le Sénégal est invité à étendre davantage son utilisation de la déclaration ITIE pour évaluer l’efficacité des attributions des transferts de licences dans le secteur pétrolier et gazier.