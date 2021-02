Validation du plan de vaccination contre le coronavirus : le Sénégal dans l'attente d'une réponse de l'Oms

L'Organisation mondiale de la santé (Oms), n'a pas encore validé le plan de vaccination qui lui a été soumis par les autorités sénégalaises. En effet, "Source A " a appris que cette formalité devrait être faite, dans la première semaine de ce mois de février. Même si, selon les prévisions, les premières doses de vaccin ne devraient arriver qu'au mois de mars.



Le Sénégal doit, cependant, se préparer, avant de recevoir ses premières doses de vaccin. Une formation du personnel de santé qui sera chargé de vacciner les populations est prévue. Tous les Centres et Postes de santé sont équipés pour pouvoir faire la vaccination.



Au niveau de Covax, il y a trois vaccins qui sont sortis du lot. C'est dans ce cadre que l'utilisation du vaccin chinois ou russe est envisagée. Pour chacun de ses vaccins, le Sénégal a un plan bien ficelé. D'ailleurs, un budget a été dégagé d'après les informations obtenues. Les sources indiquent aussi qu'il existe d'autres stratégies avancées ou mobiles et des stratégies spécifiques pour pouvoir vacciner là où il n'y a ni Poste, ni Centre de santé.



Le Sénégal a reçu l'assurance de "Gavi" d'avoir ses premières doses de vaccin pour immuniser 20% de la population gratuitement. Seulement, notre pays scrute d'autres pistes. C'est dans ce cadre, que l'option du vaccin chinois et russe a été mise sur la table.