Vallée du fleuve Sénégal: la cote d'alerte de 10 mètres atteinte à la station hydrologique de Bakel (ministére)

Dans le cadre de la prévention des inondations, le Ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement informe qu'à la date du samedi 24 août 2024, à 11 heures 30, la cote "d'alerte de 10 mètres a été atteinte à la station hydrologique de Bakel, entraînant des risques élevés d'inondation dans cette zone de la Vallée du fleuve Sénégal."



Concernant la station hydrologique de Kidira, bien que la cote d'alerte ne soit pas encore atteinte, des "débordements ont déjà été observés dans les zones basses, notamment le long de la route nationale", signale t-on dans le communiqué. Les usagers de cette infrastructure routière sont donc invités à faire preuve de la "plus grande prudence."



Le Ministère appelle également les populations riveraines et les acteurs économiques situés le long du fleuve Sénégal à "rester vigilants" et à "prendre toutes les mesures nécessaires pour se protéger" contre les éventuels dégâts liés au débordement du fleuve, jusqu'à ce que la situation redevienne normale.