Vandalisme à Thiaroye : le pare-brise d'un bus Dakar Dem Dikk brisé, une plainte annoncée

Le dimanche 11 août 2024, un acte de vandalisme a visé un bus de la société Dakar Dem Dikk à Thiaroye Tally Diallo dans la banlieue dakaroise. Un individu à moto a brisé le pare-brise arrière du bus n°6140 de la ligne 16 avant de prendre la fuite.



Cet incident, survenu en pleine journée, a été vivement condamné par la direction de Dakar Dem Dikk. Dans une note, la société a exprimé son indignation face à cet acte qualifié de « sabotage » et a souligné l'importance de la sécurité pour les usagers, le personnel, et le patrimoine de l'entreprise. La direction a annoncé son intention de saisir la justice pour que les responsables de cette dégradation soient traduits en justice et que de tels actes ne restent pas impunis.