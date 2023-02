Vélingara : Un corps sans vie retrouvé au large de la Kayanga

Le corps sans vie d’un hom­me âgé de plus de 30 ans a été repêché dans les eaux du bras du fleuve Gambie, la Kayanga, non loin du village de pêcheurs de Téléw, dans la commune de Saré Coly Sallé. D’après « Le Quotidien », c’est hier mercredi dans la matinée que la découverte a eu lieu.



D’après les premiers éléments d’identification, l’homme ne serait pas un pêcheur et n’est pas connu par les hommes du métier de la localité.



Toutefois, la découverte du corps sans vie a suscité plusieurs interrogations sans réponses pour l’heure.



Le journal informe qu’un appel a été lancé pour aider à identifier le cadavre qui repose à la morgue du Centre de santé de Vélingara où l’ont déposé les éléments de la Brigade des sapeurs-pompiers.



Une enquête est ouverte afin d’éclaircir les causes de sa mort et découvrir l’identité de la personne retrouvée.