Vélingara : un bébé de 16 mois retrouvé mort au fond d'un puits après sa disparition en pleine nuit

Comme bébé Lassana Wagué à Kédougou, Kadia, agé de 16 mois, a été aussi retrouvé mort au fond d'un puits. Selon « Libération », qui relate les faits, l’affaire s’est déroulée à Saré Maoundé dans la commune de Kandiaye, Vélingara.



Dans la nuit de dimanche à lundi 21 mars, bébé Kadia a subitement disparu, vers 4 heures du matin, alors qu'il dormait dans la même chambre que sa mère et sa nièce arrivée récemment d'une localité voisine. C'est finalement en journée que le corps sans vie de bébé Kadia a été retrouvé au fond du puits situé dans le domicile familial.



Alertée, la brigade de gendarmerie de Diaobé a ouvert une enquête. À la suite de cela, la mère de bébé Kadia et sa nièce ont été placées en garde à vue par les gendarmes. D'abord, il était constant que le bébé de 16 mois ne pouvait pas quitter le lit où elles dormaient avec lui, marcher ou ramper et se retrouver dans le puits dont la margelle fait plus d'un mètre. Après avoir prétendu qu'elle ne savait pas ce qui s'est passé, la nièce a affirmé qu'elle avait porté le bébé, en pleine nuit, pour chercher de l'eau dans le puits. Mais que l'enfant, mal attaché sur son dos, serait tombé dans le puits.



Une version que les enquêteurs ont du mal à croire surtout que les premiers éléments attestent que le duo (la mère et sa nièce) a agi en parfaite en complicité. À cela, s’ajoute le fait que la maman de bébé Kadia était presque en séparation de corps avec le père d'où le fait qu'elle dormait avec sa nièce.